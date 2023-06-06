Тест: какой способ борьбы со стрессом вам подходит лучше всего?

Стресс преследует нас повсюду. По дороге на работу “зарубились” с нахальным соседом в метро, в офисе начали переживать из-за горящих дедлайнов, а тут еще любимый человек написал эсэмэску с претензиями… Как тут не впасть в отчаяние? Сохранить нервы помогут различные способы релаксации - у каждого они свои. В одном из интервью Уильям, герцог Кембриджский, рассказал о том, что его жена Кейт Миддлтон справляется с усталостью с помощью антистресс-раскрасок. Несмотря на то, что многие считают раскрашивание исключительно детской забавой, на самом деле эксперты по здоровью считают, что оно помогает хорошенько расслабиться. В последние десятилетия люди практически не выпускают из рук телефон, постоянно находятся на связи, в то время как необходимо хотя бы иногда настроиться на свою собственную волну и сотворить что-то без оглядки на тренды, посты в социальных сетях и т.д. Кстати, о том, что герцогиня Кембриджская любит раскрашивать, стало известно еще во время визита супругов в Индию, где они разрисовывали фигуру слона.

А какой способ релаксации подойдет именно вам? Узнайте, ответив на вопросы нашего теста.