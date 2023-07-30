Тест: какой режиссер захотел бы снять вас в своем фильме?

Время от времени авторитетные издания и порталы составляют списки лучших режиссеров всех времен и народов. Но кто был самым первым в этой плеяде? Несмотря на то, что изобретателями кинематографа и создателями первых в мире лент были братья Люмьер, родоначальником профессии режиссера считается француз Жорж Мельес. Именно он подошел к процессу съемки творчески и позволил себе эксперименты с визуальными эффектами и не только. Прежде чем стать режиссером, Мельес попробовал себя в роли инженера-механика, художника-карикатуриста, иллюзиониста… Его отец был владельцем собственной фабрики по пошиву обуви, но продолжать его дело Жорж Мельес не хотел. Он был человеком искусства. Он продал братьям свою долю, а вырученные деньги потратил на приобретение здания, где открыл собственный театр. Познакомившись с лентами, созданными братьями Люмьер, Мельес задумался о возможностях кинематографа и принялся двигаться в этом направлении. С помощью друзей-механиков он изобрел собственный аппарат - кинетограф, с помощью которого и снимал свои фильмы. В фильме какого режиссера вы могли бы блистать? Узнайте ответ с помощью нашего теста.

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