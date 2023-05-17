Тест: какой природный катаклизм отражает ваш характер?

Ураганы, потопы, аномальные температуры, засухи… Каких только природных бедствий не выпадало на долю человечества за все время его существования (а сколько было до него, подумать страшно). По словам ученых, ввиду климатических изменений, которые происходят на планете, к концу двадцать первого века люди рискуют столкнуться с новыми формами катаклизмов, некоторые из них будут гибридными или станут представлять собой видоизмененные формы уже существующих стихийных бедствий. Специалисты убеждены, что если количество вредных выбросов в атмосферу не сократится, то опасные природные явления станут появляться с большой регулярностью. Исследователи собрали и проанализировали информацию о 121 шторме, которые случались в Тихом океане, Индийском бассейне и бассейне Северной Атлантики в промежутке между 1979 и 2017 годом. Параллельно они сравнивали, когда на протяжении этого же времени была зафиксирована аномальная жара свыше 40 градусов Цельсия. Как оказалось, такое комбинированное природное бедствие случалось четыре раза. Ученые говорят, что риск возникновения штормов, сопровождающихся сильным зноем, с годами лишь возрастет.

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