Тест: какой предмет вы бы преподавали в Хогвартсе?

После выпуска серии книг о Гарри Поттере и их экранизаций миллионы людей со всего света принялись мечтать о том, каково это - жить в волшебном мире, учиться в Хогвартсе, уметь обращаться с магическими артефактами и произносить заклинания. К сожалению, сколько бы поклонники поттерианы ни ждали писем из Школы чародейства и волшебства, заветная сова так ни к кому и не прилетела. Но что мешает воссоздать хотя бы фрагмент сказки в реальном мире? Многие фанаты готовы расстаться с баснословными суммами, лишь бы приобрести вещи, которые использовались на съемочной площадке “Гарри Поттера”. Например, на одном из лондонских аукционов был продан бутафорский конверт, который находился среди других, обрушившихся на дом Дурслей в первой части франшизы. За послание с настоящей восковой печатью неизвестный поттероман отдал 6500 долларов. Тренировочная метла Гарри с нацарапанной на ручке первой буквой имени (H - от Harry) ушла с молотка за более крупную сумму - 11500 долларов. Такая цена получилась в результате торгов, в то время как изначальная цена составляла 5000 долларов.

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