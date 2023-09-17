Тест: какой персонаж "Тайны Коко" мог бы быть вашим предком?

Полнометражный мультфильм “Тайны Коко”, созданный на студии Pixar, значительно отличается от других анимационных шедевров. Хотя бы потому, что сюжет тесно связан с мексиканской культурой и празднованием Дня мертвых. Для людей, никогда не слышавших об этом празднике, звучит достаточно жутко, но на самом деле для мексиканцев это уж точно не день скорби и печали. Это праздник в самом прямом смысле слова - местные жители воспринимают День мертвых как масштабное семейное торжество, на которое приглашены не только живые, но и их предки. На студии Pixar очень трепетно подходят к культурной и исторической достоверности. Перед тем как приступить к работе над “Тайной Коко”, создатели отправились в масштабную экспедицию, которая в общей сложности продлилась пять лет. Авторы не только вдоль и поперек изучили мексиканские традиции, но и пообщались с местными жителями, разузнали много любопытных подробностей об образе жизни, гастрономических предпочтениях, любимой музыке и т.д. По словам создателей, самое главное, что удалось понять в экспедиции - это то, с какой огромной любовью в Мексике относятся к своим семейным корням. Хотите узнать, какой персонаж мультфильма мог бы стать вашим предком? Узнайте ответ с помощью нашего теста.

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