Тест: какой парень из "Сплетницы" ваш идеал?

В конце нулевых одним из самых популярных сериалов стала “Сплетница” - история о студентах престижной частной школы. В 2012 году шоу было официально закрыто, но слухи о его возобновлении время от времени появляются в СМИ. Основой для сериала послужила серия книг, созданная американской писательницей Сесили фон Цигезар. Изначально создатели “Сплетницы” планировали снять полнометражный фильм, а главную роль отдать скандальной актрисе Линдси Лохан. Однако сценарий картины не получил зеленый свет, и работа над проектом возобновилась лишь в тот момент, когда им заинтересовался продюсер Джон Шварц. Формат экранизации изменили, превратив фильм в сериал. Здесь роль красотки Блэр Уолдорф досталась Лейтон Мистер, а Серены ван дер Вудсен - Блейк Лайвли. Один из сценаристов шоу вспоминал, что в реальности актрисы были совершенно не похожи на своих героинь. Блейк постоянно активничала на съемочной площадке, знала все новости и сплетни, в то время как Лейтон под конец съемочного дня либо гуляла в одиночестве, либо сидела в уголке с книгой в руках.

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