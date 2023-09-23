Тест: какой парень из "Сплетницы" стал бы вашей идеальной половинкой?

Сериал “Сплетница” стал настоящим хитом, и, можно сказать, культурным феноменом. Драма о жизни подростков, основанная на книгах Сесили фон Зигесар, быстро взлетела на вершины рейтингов и завоевала сердца зрителей из разных уголков земного шара. На различных интернет-ресурсах сразу же появились сообщества фанатов, которые разбирали каждый эпизод по косточкам, а в модном глянце начали публиковать разборы образов персонажей. Даже авторитетное издание New York Magazine назвало “Сплетницу” величайшим сериалом своего времени. Поклонники много спорят о том, стоило ли создателям остановиться на двух сезонах шоу или продолжение было неизбежно, но, так или иначе, сериал в одном только США собрал у экранов аудиторию в 2-3 миллиона зрителей. Любопытно, что в 2008 году каналу The CW пришлось повторно показать первый сезон - из-за забастовки сценаристов съемки нового телевизионного контента временно приостановились. Но и тут создателям “Сплетницы” повезло - повторный показ привлек новую аудиторию, и число фанатов только возросло. С каким героем “Сплетницы” вы могли бы встречаться? Ответьте на вопросы нашего нового теста и узнайте.

Показать полностью