Тест: какой национальности ваш темперамент?

Порой кажется, что слова про “горячий темперамент” южных народов и спокойный, меланхоличный - у северных, не более чем стереотип. Однако ученые подтверждают - национальные черты не миф, они действительно существуют. Поэтому, отправляясь в путешествие в ту или иную страну, необходимо помнить, каким темпераментом обладает проживающий там народ. В число самых импульсивных и горячих людей на всем земном шаре, безусловно, попадают итальянцы. Они совершенно не стесняются своих чувств, и если человек им по душе, жители Апеннин уже через пять минут будут дружески похлопывать его по плечу или спине, обнимать и целовать. На втором месте, по мнению исследователей, находятся турки. Вряд ли они станут, как итальянцы, осыпать новых знакомых комплиментами, однако бурный нрав даст о себе знать в конфликтной ситуации. Если жителя Турции чем-то задеть, он в долгу не останется. Замыкают тройку самых темпераментных наций мексиканцы, которые не скрывают ни дружелюбных, ни негативных эмоций.

А каким темпераментом обладаете вы - взрывным или спокойным? Узнайте ответ на этот вопрос с помощью нашего теста.