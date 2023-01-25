Тест: какой мужчина является для вас идеалом?

С давних пор девушки грезили об идеальном возлюбленном - правда, у представительниц разных поколений образ мужчины мечты был разным и во многом зависел от секс-символов эпохи. Любопытно, что реальные знаменитости или литературные и киноперсонажи, о которых грезили представительницы прекрасного пола, в большинстве своём не казались авторитетом для обычных мужчин. Так, например, исследователи выяснили, что Фицуильям Дарси из "Гордости и предубеждения" стал героем девичьих грёз, а вот мужчины не видели в нем ничего особенного. По мнению учёных, все дело в том, что дам привлекают определённые архетипы. Им нравятся мужчины, которые, с одной стороны, производят впечатление силы и уверенности, а с другой, бывают чувствительными и уязвимыми. Женщины считают, что рядом с такими парнями они будут чувствовать себя в безопасности. Учёные активно изучают этот феномен, который, с одной стороны, характеризует целую группу женщин, с другой, даёт ключ к пониманию любовных предпочтений каждой конкретной дамы.

А какой типаж привлекает именно вас? Мужчин какого типа - зрелых или молодых, весёлых или серьёзных - вы могли бы назвать своим идеалом? Узнайте, ответив на вопросы нашего теста.