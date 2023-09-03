Тест: какой мультперсонаж отражает вашу сущность?

Детство и мультфильмы - это практически синонимы. Все малыши любят яркие рисованные истории, на персонажей которых хочется быть похожими. Конечно, каждый родитель вправе решать, демонстрировать ли своему чаду те или иные мультфильмы или заменить просмотр каким-нибудь другим занятием. Например, известная актриса Кира Найтли заявила, что ее дочь Эди не смотрела диснеевские мультики. Когда-то звезда сыграла одну из ролей в фильме “Щелкунчик и четыре королевства” студии Disney, но, тем не менее, не стала знакомить свою дочь с другими проектами. Все дело в том, что Найтли придерживается феминистических взглядов и считает, что многие диснеевские мультфильмы не соответствуют ценностям этого движения. Звезда раскритиковала “Русалочку” за то, что героиня жертвует своим голосом ради любви. С точки зрения феминизма это не самый лучший поступок и никакой сказочный принц не стоит того, чтобы расставаться со своим голосом. Тем не менее Найтли призналась, что в будущем готова поддержать свою дочь в любых начинаниях. На какого мультипликационного персонажа вы похожи? Узнайте с помощью нашего теста.

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