Тест: какой мульт-персонаж отражает ваше внутреннее «Я»?

Наверное, у каждого человека есть любимые мультипликационные персонажи. Иногда, глядя на героя мультика, ловишь себя на мысли, что он сильно кого-то напоминает… Например, известного актера. И в этом нет ничего удивительного, поскольку нередко мультперсонажей срисовывают именно с реальных знаменитостей. В диснеевском “Алладине”, к примеру, Джинна озвучивал голливудский комик, сценарист и продюсер Робин Уильямс. Если взглянуть на фотографии актера, можно заметить, что он и внешне чем-то похож на этого мультперсонажа - взгляд, улыбка, форма носа… А главную героиню известного мультфильма “Анастасия” озвучивала Мег Райан. Изначально, когда звезде предложили подарить свой голос персонажу, она отказалась. Тогда создатели анимационного фильма пошли на хитрость и добавили Анастасии немного внешнего сходства с актрисой. Единственное, что не совпадает - это цвет волос: у героини мультика он каштаново-рыжий, а Мег Райан - блондинка. Разумеется, такой ход создателей не оставил знаменитость равнодушной, и она согласилась принять участие в озвучивании. Случалось ли вам смотреть на персонажа мультфильма и думать: “Да это же вылитый я”? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, с героем какого мультика у вас есть что-то общее.

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