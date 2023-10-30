Тест: какой костюм на Хэллоуин вам подойдет?

В России Хэллоуин нельзя назвать популярным праздником. Многие люди и вовсе относятся к нему скептически, поскольку пришел он из другой культуры. Тем не менее есть люди, которые воспринимают Хэллоуин как еще один повод собраться вместе с близкими и друзьями и повеселиться от души. Можно устроить тематическую вечеринку с антуражем из «светильников Джека» — полых резных тыкв, внутри которых расположен фонарик, необычными блюдами и напитками, и, конечно же, костюмами. Конечно, в наши дни можно купить или заказать в интернете совершенно любой наряд, но при желании можно сделать его самостоятельно из подручных средств. Иногда совершенно необязательно придумывать образ от и до — достаточно одной яркой детали, благодаря которой окружающие без проблем узнают персонажа. Например, для ведьмы нужна только конусообразная шляпа и при желании — метла. Весь остальной наряд можно сделать каким угодно — хоть соблазнительное вечернее платье, хоть джинсы с рубашкой-ковбойкой. Не стоит пренебрегать гримом — когда, как не в Хэллоуин, можно почувствовать себя в роли профессионального гримера? Ответьте на вопросы теста, а мы поможем вам подобрать образ для вечеринки в честь Хэллоуина.

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