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Тест: какой комедийный сериал вам посмотреть этим вечером?

4 июля 2023 07:15
Тест: какой комедийный сериал вам посмотреть этим вечером?

Ответьте на вопросы, а мы подберем для вас идеальное шоу.

Некоторые люди считают комедийные сериалы и ситкомы “легким жанром” и относятся к ним несколько свысока. Однако переоценить значение для мирового ТВ таких проектов, как “Друзья”, “Как я встретил вашу маму” и “Теория Большого взрыва” невозможно. Пионером жанра считается сериал “Я люблю Люси”, который выходил на американском телевидении с 1951 по 1957 годы. Ситком, рассказывающий о забавных происшествиях домохозяйки, стал настоящей классикой. Отрывки из него можно увидеть во многих голливудских фильмах - например, в “Красотке”. А уж отсылки к нему и вовсе невозможно пересчитать. В чем же кроется секрет популярности этого шоу? В нем в комической форме поднимались довольно острые темы, публика была в восторге от такой раскрепощенности - достаточно сказать, что аудитория “Я люблю Люси” составляла более 40 миллионов зрителей. В годы показа сериала в разы выросли продажи телевизоров, а когда по вечерам понедельника выходила новая серия, все спешили к экранам. Забавно, что имя исполнительницы главной роли было почти идентично имени героини - актрису звали Люсиль Болл.

Какой комедийный сериал придется вам по душе? Ответьте на вопросы теста, а мы подберем для вас идеальный ситком.

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Фото: кадр из сериала "Друзья" (1994-2004)
Елена Королева
Елена Королева
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