Тест: какой книжной вселенной вы принадлежите?

Одно из заветных желаний человечества - путешествовать во времени и пространстве. Но пока машина времени не изобретена, её успешно заменяют фильмы и книги. Достаточно нажать на "Play" или открыть увесистый томик - и вот, пожалуйста, вы оказались совершенно в другой вселенной. Единого рецепта по созданию книжной вселенной нет. Каждый писатель сам решает, насколько далеко зайти в проработке придуманного им мира. Кто-то, как Клайв Стейплз Льютс, населяет вымышленную вселенную целым рядом мифических и сказочных существ. Кто-то, как Толкин, создаёт сперва некую основу (например, искусственные языки), а потом уже придумывает мир целиком. Иногда детально проработанная вселенная рождается из одной-единственной детали. Джордж Мартин, создатель мира льда и пламени, рассказывал в интервью, что источником вдохновения для него послужил образ волка, умирающего среди бескрайних снегов. Сегодня каждый читатель может выбрать книжную вселенную по своему вкусу - это может быть сказочная Нарния, суровый Вестерос, экзотическая Дюна. Благодаря фантазии создателей мы можем ненадолго погрузиться в эти миры, словно побывать в другом измерении. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, какая из известных книжных вселенных вам ближе всего по духу.

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