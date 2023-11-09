Тест: какой камень вам идеально подходит?

Во все века драгоценные камни волновали человечество и притягивали к себе. Некоторым из них приписывали магические или целебные свойства, другие становились талисманами или символами раздора. Во всемирную историю входили не только события и имена людей, но и драгоценные камни. Например, самым большим алмазом из когда-либо известных считается «Куллинан». Назан он был в честь Томаса Куллинана — собственника рудника, где был найден уникальный экземпляр. У алмаза есть еще одно название — «Звезда Африки». Поскольку он был обнаружен в южноафриканской шахте в тысяча девятсот пятом году. Изначальный вес камня значился 621 г, или 3106 каратов. Огромный (10 на 6,5 см) алмаз, по предположениям ученых, был фрагментом куда большего по размеру кристалла, который, увы, обнаружить так и не удалось. В 1907 году драгоценный камень был преподнесен английскому королю Эдуарду VII на день рождения. Впоследствии «Куллинан» был передан на огранку в известную голландскую фирму. Ее владелец Йозеф Ашер с помощью специальных расчетов смог разделить алмаз на несколько частей — две крупных, семь средних и сотню маленьких осколков. Самая крупная часть «Куллинана» каплевидной формы украсила скипетр Эдуарда VII. Сегодня артефакт хранится в лондонском Тауэре.

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