Тест: какой из вас ученик?

Для кого-то школьные годы были поистине чудесным временем, когда можно было каждый день узнавать что-то новое и встречаться с друзьями. Для других же учеба была пыткой, знания не давались, да и взаимоотношения с одноклассниками оставляли желать лучшего. Одни с радостью вернулись бы за школьные парты, другие - занимались чем угодно, но только не математикой, географией, химией и другими школьными дисциплинами. Несколько лет назад в мире был зафиксирован случай, достойный Книги рекордов Гиннесса - в Кении в первый класс пришел самый пожилой в истории ученик. Кимани Маруге, которому на тот момент было 84 года, решил воспользоваться правом получения бесплатного образования в рамках национальной программы. В детстве и молодости у Кимани не было возможности ходить в школу и получать знания - страна переживала непростые времена, Маруге потерял дом из-за пожара и некоторое время жил в лагере для беженцев. Затем он попал в дом престарелых. Несмотря ни на что, он не терял надежды научиться читать. К сожалению, аттестат Кимани так и не получил - он скончался в возрасте 90 лет. Однако его судьба - пример истинной тяги к знаниям.

Насколько вы прилежный ученик? Узнайте с помощью нашего теста.