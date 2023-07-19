Тест: какой из вас путешественник?

Для кого-то путешествия - возможность отдохнуть от офисных будней, для кого-то - шанс познакомиться с новыми культурами и их представителями. А для некоторых людей это настоящий образ жизни. Например, для 44-летнего датчанина Тора Педерсена. Он поставил мировой рекорд - побывал во всех странах мира и при этом ни разу не использовал для перемещения самолет. В 2013 году мужчина уволился с работы и отправился в путешествие. Перед этим он произвел необходимые расчеты и поставил перед собой цель - провести по одному дню в каждой стране и вернуться домой в 2017 году. Однако жизнь внесла в его планы свои коррективы. Из-за сложностей с получением визы он попал в Гонконг только в 2020 году и вместо одного дня провел там два года - виной тому была пандемия коронавируса. В мае 2023 года Тор приехал на Мальдивы, который стали финальным пунктом в его кругосветном странствии. В сухом остатке датчанин провел в пути целых десять лет, за которые успел проехать 360 тысяч километров. Вместо самолетов он передвигался на автобусах, поездах, паромах и даже рыбацких лодках. А на Мальдивы он вообще добрался на контейнеровозе. Могли бы вы повторить рекорд Тора или вам по душе спокойное времяпровождение дома? Узнайте, какой вы путешественник, с помощью нашего теста.

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