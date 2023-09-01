Тест: какой из вас огородник?

Лето у многих людей неразрывно ассоциируется с дачной порой. Сад, огород, пикники на свежем воздухе - чем не прекрасное времяпровождение? Мало кто знает, что само слово “дача” уходит корнями в далекий четырнадцатый век, когда московский князь Иван Калита пообещал “леготные дачи” всем людям, которые переселились в его княжество. Под этим понятием подразумевались “раздачи льгот”. В дальнейшем эта традиция прижилась, уже при Иване Грозном под “дачами” стали понимать земельные участки в Подмосковье. При Петре Великом, который раздавал участки в окрестностях новой столицы, за словом “дача” закрепилось знакомое всем нам значение - загородная усадьба, включающая в себя земельный участок и дом. Позднее в таком значении слово “дача” можно встретить в очерке “Записки старого московского жителя” Карамзина и у Пушкина. Это означало, что слово прочно вошло в лексикон дворян, прижилось в языке. А в 1844 году Николай I издал указ, который можно назвать первым в отечественной истории “дачным законом” - в нем владельцев земельных участков обязывали в течение трех лет устроить на них дачу и развести сад. Хотите узнать, какой вы дачник? Ответьте на вопросы нашего теста.

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