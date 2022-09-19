Тест: какой из вас космонавт?

В советские годы практически все мальчишки мечтали стать космонавтами - настолько велик был авторитет Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космических первопроходцев. Первый многосуточный полет в истории космонавтики совершил Андриян Николаев - на протяжении четырех дней, с 11 по 15 августа 1962 года, на корабле “Восход-3” он совершил вокруг Земли 64 витка. В 1970 году космонавт побил свой собственный рекорд - вместе с напарником Виталием Севастьяновым он находился на орбите порядка 425 часов. Полет космонавтов по просторам Вселенной продолжался с 1 по 19 июня, за это время корабль обогнул земной шар 286 раз. Этот полет Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова примечателен еще и тем, что космонавты впервые в истории работали без скафандров. В своих мемуарах советский космонавт вспоминал, как Севастьянов, будучи новичком в космосе, восхищался зрелищем восхода Солнца - космическая заря поистине незабываема.

Если ваше детство пришлось на советские годы, возможно, вы со сверстниками играли в космонавтов - как персонажи “Денискиных рассказов” Виктора Драгунского. Пришло время узнать правду и определить, годитесь ли вы для полета на орбиту.