Тест: какой герой из «Атаки Титанов» стал бы вашим парнем?

«Атаку Титанов» по праву можно назвать одним из самых популярных аниме в мире. История о планете, на которой наряду с обычными людьми живут 60-метровые великаны, нашла отклик в сердцах миллионов зрителей. Изначально «Атака Титанов» выходила в свет в виде манги, автором которой является Хадзимэ Исаяма. Первый том вышел в 2009 году, а уже в 2013-м на основе манги появилось аниме. В одном из интервью Исаяма рассказывал, что идея сюжета пришла к нему в интернет-кафе, где он когда-то работал. Однажды ему довелось столкнуться с пьяным посетителем, который категорически не хотел идти на контакт с окружающими и не слышал обращенных к нему просьб покинуть заведение. Тогда-то Хадзимэ Исаяма озарило, что на свете нет более страшного существа, чем сам человек. Тот невменяемый посетитель, сам того не ведая, стал прообразом Титанов, только Исаяма добавил гигантский рост, ужасающее выражение лица и странные пропорции. Любопытно, что дословный перевод оригинального названия Shingeki No Kyojin звучит как «Прогрессирующие гиганты». Но, поскольку такое название звучало не слишком удачно на других языках, Исаяма остановил свой выбор на варианте Attack on Titan.

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