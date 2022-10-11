Тест: какой героиней Disney вы могли бы быть

На сегодняшний день список официальных принцесс “Диснея” насчитывает двенадцать персонажей. Самой первой героиней, удостоившейся такого статуса, стала Белоснежка. Впервые она появилась в 1937 году в полнометражном мультфильме “Белоснежка и семь гномов”. В дальнейшем в список по мере выхода новых мультиков добавлялись Золушка, Аврора, Ариэль… Сейчас последней принцессой, за которой запрепился статус “официальной”, считается Моана - героиня одноименного мультфильма. Кстати, для того, чтобы получить такой статус, принцесса должна соответствовать целому ряду требований. Во-первых и самых главных, она должна быть человеком или человекоподобным существом, как в случае с Ариэль. Кроме того, она не должна появляться в сиквелах, приквелах и других “побочных” проектах, играть в сюжете центральную роль. А еще обязательным является либо героический поступок, либо принадлежность к королевской семье в качестве дочери, жены, невесты и т.д. Также существует список неофициальных принцесс.

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