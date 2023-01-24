Тест: какой фильм Рязанова вам нужно пересмотреть в ближайшее время

Замечательный советский режиссёр Эльдар Рязанов мог бы прославиться не своими фильмами, а… книгами. Все дело в том, что в школьные годы, которые прошли в эвакуации под Нижним Тагилом, маленький Эльдар увлёкся чтением и мечтать стать писателем. Рассказывать своим читателям о трудных буднях ему не хотелось, а вот делиться воспоминаниями о приключениях, экзотических странах, необыкновенных людях - очень даже. Рязанов решил, что станет моряком, а когда вдоволь напутешествуется по белому свету, получит жизненный опыт, начнёт писать книги. Он послал документы для поступления в Одесское мореходное училище, но никакого ответа на получил. Тогда за компанию с другом он поступил во ВГИК на режиссёрская факультет. После выпуска Рязанов начал снимать документальные фильмы, много путешествовал по стране, но в итоге понял, что хочет снимать игровые фильмы для большого экрана. Причём мечтал он о съёмках драм или мелодрам, но вышло так, что за ним закрепилось амплуа мастера комедии, в том числе лирической.

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