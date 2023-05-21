Тест: какой эпизод известного мультфильма был снят про вас?

Мы привыкли считать, что все события в мультиках - это плод фантазии сценаристов. Но на самом деле далеко не всегда истории, рассказанные в любимых анимационных фильмах, сказка и вымысел. Существует немало мультфильмов, в сюжет которых были положены реальные факты. Например, мультик “Балто” 1995 года рассказывает об эпидемии дифтерии, разразившейся в первой половине прошлого века на Аляске. Из-за сложных погодных условий доставить лекарства на самолетах было невозможно. Единственным вариантом были собачьи упряжки - именно на них отправились в путь 20 погонщиков и 150 собак породы хаски. За пять дней упряжка преодолела свыше тысячи километров и спасла жителей города Ном - самой отдаленной точки на карте - от эпидемии. Национальным героем стал пес по кличке Балто, который преодолел последний отрезок пути и доставил лекарства. В честь легендарного хаски в Центральном парке Нью-Йорка был воздвигнут монумент, который и поныне располагается там. Мультфильм “Балто” в свое время не имел большого коммерческого успеха, но полюбился нескольким поколениям зрителей.

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