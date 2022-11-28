Тест: какой Джеймс Бонд мог бы стать вашим идеальным мужем?

Первая книга о супершпионе Джеймсе Бонде вышла в свет в 1952 году, а уже спустя десятилетие произведения Яна Флеминга начали экранизировать. Первым в образе агента 007 на экране предстал Шон Коннери, впоследствии в разное время его преемниками были Джон Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. По слухам, у Джеймса Бонда был реальный прототип. Такую версию выдвинул профессор Университета Квинс Кит Джеффри, который на протяжении долгого времени изучал архивы британской разведки первой половины ХХ века. Ученый предположил, что на образ агента 007 повлияли Уилфред Дандердэйл, который свободно говорил на разных языках, был любителем красивых женщин и скоростных авто, а также возглавлял отделение секретной службы в Париже. Кроме того, среди возможных прототипов Бонда исследователь назвал агента Питера Тазелаара и Клода Ламирола - в их биографиях были эпизоды, схожие с приключениями супершпиона.

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