Тест: какой день в неделе принесет вам удачу?

Семидневная неделя, по словам экспертов, изобретение относительно недавнее. Оно распространилось по миру лишь в последние несколько веков, в основном этому способствовало то, что европейцы колонизировали целый ряд стран и те переняли у них такой цикл. До этого в разных культурах можно было встретить у трех-, и четырех-, и даже десятидневную неделю. Когда же появилась привычная нам семидневная неделя? Это произошло с распространением христианства. Изначально выходной день был только один и приходился на воскресенье, но с течением времени к нему добавилась суббота. Одним из первых такой обычай ввел Генри Форд - в 1926 году на его фабриках люди стали отдыхать не один день, а два. Предполагалось, что выходные можно будет посвятить как раз таки поездкам на автомобиле. Ученые говорят, что мало-помалу традиция строго придерживаться семидневной рабочей недели уходит в прошлое, с распространением фриланса графиком 5/2 пользуется все меньше и меньше людей. Как бы там ни было, деление недели на семь дней по-прежнему сохраняется. Хотите узнать, какой из них принесет вам самую большую удачу? Тогда ответьте на вопросы нашего нового теста.

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