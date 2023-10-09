Тест: какой день недели для вас самый удачный?

Люди привыкли делить годы на месяцы, а месяцы - на недели. С этим делением связано много мифов, легенд и поверий, а еще - пословиц и поговорок. Например, широко распространено выражение “семь пятниц на неделе”. Так говорят о человеке, который постоянно меняет свои планы, не выполняет обещания, да и вообще личность крайне ненадежная. Как появилось это словосочетание? Исследователи считают, что корни его уходят в стародавние времена, когда на Руси пятница считалась выходным днем. Поэтому тот, у кого на неделе семь пятниц - лентяй, который, к тому же, не ценит труд и время окружающих. Другая версия гласит, что по пятницам в старину проходили ярмарки. Нередко получалось так, что человек покупал какую-то вещь на текущей неделе, а деньги за него обещал отдать на следующей. Если спустя семь дней долг не возвращали, становилось очевидно, что человек просто обманщик, на которого нельзя рассчитывать. О таких лгунишках и говорили, что у них семь пятниц на неделе. Мало-помалу это выражение стало общеупотребительным. Считается, что каждый день недели может принести удачу, главное - знать, какой именно. Пройдите наш тест и узнайте, когда вам будет сопутствовать успех.

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