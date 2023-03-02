Тест: какой цветок является символом вашей души?

С давних времен цветы служили не только для услады глаз. Прекрасные и удивительные, яркие и неповторимые, они были символами тех или иных человеческих чувств. Существовал целый тайный язык цветов, с помощью которого можно было без слов передавать друг другу маленькие сообщения. Самыми распространенными цветами-символами были анютины глазки и незабудки. Если в букете были яркие анютки, это было красноречивым свидетельством любовного интереса. “Я думаю о тебе”, - так можно было расшифровать цветочное послание. Что символизировала собой незабудка, догадаться несложно - достаточно взглянуть на ее название. По легенде, когда Господь раздавал имена представителям фауны и флоры, одно из растений выкрикнуло: “Не забудь меня!” Тогда-то Творец и решил, что это подходящее имя для скромных и вместе с тем нежных цветочков. Также незабудки можно было расшифровать как признание в преданной и чистой любви.

У каждого цветка свой неповторимый характер. С какой из многочисленных жемчужин мира флоры у вас много общего? С гордой розой, нежной лилией или стойкой хризантемой? Ответьте на несколько вопросов теста, а мы дадим ответ.