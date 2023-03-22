Тест: какой цветок отражает ваш внутренний мир?

О том, то цветы - не просто украшение сада или интерьера, известно с давних пор. У каждого цвета существует свое символическое значение, которое в далеком прошлом было известно практически каждому человеку. Широко распространен был так называемый язык цветов, с помощью которого можно было без слов рассказать собеседнику о своих истинных чувствах. Например, роза являлась символом любви и страсти. Даже шипы имели под собой довольно романтическое объяснение - по легенде, Купидон спустился с небес, чтобы полюбоваться прекрасной розой, но его неожиданно укусила пчела. Божество, как минимум неприятно удивленное, как максимум - разгневанное, пустило в ни в чем не повинный цветок стрелу. Именно из нее и появился первый шип. Поскольку сортов розы существует огромное количество, столько же насчитывается и толкований. Например, розовые розы символизируют собой нежную влюбленность, бордовые - жгучую страсть, красные - преданность и верность. У каждого цвета есть не только свое значение, но и свой “характер”. Хотите узнать, с каким представителем флоры у вас много общего? Тогда скорее ответьте на вопросы теста.

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