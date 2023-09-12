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Тест: какой цвет у вашей личности?

12 сентября 2023 19:15
Тест: какой цвет у вашей личности?

Ответьте на вопросы теста и узнайте свой психологический тип.

С момента возникновения психологии как науки прошло не так уж много времени - в сравнении с другими дисциплинами она сравнительно молода. Однако развивалась психология стремительными темпами, в настоящее время существует огромное количество различных теорий, классификаций, методов работы с пациентами. Не все из них получили признание в профессиональной среде, но некоторые прочно закрепились в мировой практике. Например, классификация типов личности, предложенная американским психологом Кэрол Ритбергер. По ее мнению, универсальным “языком” для общения между людьми является цвет. Именно любимые оттенки способны многое рассказать о характере человека, о его предпочтениях, талантах, потребностях и т.д. Если узнать любимый цвет коллеги, друга, любимого человека, найти с ним общий язык будет гораздо легче. В классическом варианте теста Ритбергер респонденту необходимо ответить на ряд вопросов, или, точнее, согласиться или не согласиться с предложенными утверждениями. Предлагаем вам пройти упрощенный, но не менее эффективный тест на основе популярной психологической теории. Ответьте на вопросы и узнайте, какой цвет у вашего типа личности.

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Елена Королева
Елена Королева
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