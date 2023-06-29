Тест: какой цвет у вашей личности?

За все время существования психологии как дисциплины возникло множество различных типологий личности. Некоторые из них прочно закрепились в науке, некоторые были признаны псевдонаучными, как, например, популярная некогда соционика. Ученые и просто интересующиеся психологией люди пытались типировать людей по самым разнообразным признакам. Например, американский исследователь Кэрол Ритбергер разработала свою теорию, согласно которой тип личности можно определить с помощью любимой цветовой гаммы человека. Эксперт основывалась на том, что каждый человек видит в предметах, явлениях и поступках что-то свое. То, что приемлемо или приятно для одного, второго раздражает или обижает. Чтобы лучше разобраться в себе и понять окружающих, доктор Ритбергер предлагала пройти специальный тест на основе цвета. Ведь оттенки являются едва ли не самым универсальным способом общения, помогают без слов просигнализировать об эмоциональном состоянии в текущий момент, а также определить тип личности.

Пройдите наш тест, основанный на теории Кэрол Ритбергер, и узнайте, к какому типу личности вы относитесь и какой цвет ее отражает.