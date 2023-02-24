Тест: какой бы диагноз вам поставил Фрейд после двух часов общения
Какой ярлык повесил бы на вас известный австрийский психолог?
Имя Зигмунда Фрейда известно, пожалуй, даже тем, кто максимально далек от сферы психологии. На протяжении многих десятков лет биография австрийца обросла многочисленными мифами, и разобраться, что из этого правда, а что - вымысел, очень сложно. Но все-таки возможно. Например, многие убеждены, что свое учение Фрейд строил исключительно на объяснении поступков и проблем человека через сексуальное влечение. Именно поэтому на просторах интернета можно обнаружить много двусмысленных мемов. На самом же деле Фрейд развивал не только теорию вытесненных сексуальных травм и воспоминаний. Главной заслугой австрийского психолога считается разработка понятия бессознательного. Зигмунд Фрейд рассказал о том, как устроена эта часть психики, какими защитными механизмами она располагает, предложил использовать в психологической практике методы свободных ассоциаций и толкований снов, а также многое другое.
Что сказал бы Зигмунд Фрейд, если бы встретился с вами? Какой ярлык навесил бы? Пройдите небольшой тест, результаты которого, как и многочисленные мифы об австрийском психологе, не стоит воспринимать всерьез.