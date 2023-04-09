Тест: каков ваш язык любви?

Концепция “языка любви” получила широкое распространение в обществе. Психологи, которые придерживаются ее, считают, что, ознакомившись с этой теорией, можно избежать фатальных ошибок в отношениях с партнером. Полная идиллия в любви - явление крайне редкое, большинство пар постоянно сталкиваются с непониманием друг друга, конфликтами и ссорами на этой почве. Эксперты утверждают, что причина размолвок кроется в разнице между языками любви партнеров. Одни люди предпочитать подтверждать свои чувства одними способами - например, с помощью поступков, в то время как вторая половинка нуждается в красивых словах и комплиментах, и наоборот. Различные исследования подтвердили, что пары, в которых мужчина и женщина говорят на одном языке любви (то есть каждый из них понимает, чего хочет в отношениях другой, и дарит ему именно это), гораздо крепче и счастливее, чем те, в которых он и она не слышат друг друга, не сознают желаний и потребностей партнера, а значчит, не удовлетворяют их.

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