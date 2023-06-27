Тест: каков ваш реальный знак Зодиака?

В наши дни отношение к астрологии двойственное: кто-то искренне убежден в том, что небесные светила оказывают свое влияние на жизнь человека, а кто-то лишь скептически посмеивается, когда слышит по радио ежедневный гороскоп. А между тем в античности астрология занимала важное место в рейтинге существующих на тот момент дисциплин. Когда именно она зародилась, точно сказать невозможно, однако уже в пятом веке до нашей эры древние вавилоняне исследовали взаимосвязи между расположением планет и звезд и судьбами людей. Астрология в том виде, в котором мы знаем ее сейчас, возникла в эллинистический период. Считается, что интерес к ней заронил вавилонский жрец и историк Берос, который в 280 году до н.э. основал на острове Кос астрономическую школу. До наших дней дошли фрагменты астрологических текстов, в которых нашли свое отражение не только эллинистическая, но и вавилонская, и египетская космология.

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