Тест: каков ваш реальный возраст?

“Мои года - мое богатство”, - поется в известной песне. Правда, многие люди стесняются своего истинного возраста и стремятся выглядеть моложе. Особенно женщины - они не жалеют ни времени, ни средств, чтобы обмануть природу, и, чего уж греха таить, мужчин. Считается, что для того, чтобы узнать реальный возраст дамы, необходимо взглянуть на ее шею или руки. Однако есть и несколько других неочевидных признаков, которые говорят о количестве прожитых лет красноречивее любых слов. Во-первых, это линия роста волос. Если она неровная, то все несовершенства кожи, мимические заломы и морщинки будут как на виду. Во-вторых, брови - женщинам в возрасте необходимо при окрашивании выбирать более светлые оттенки, которые визуально делают обладательницу моложе. Слишком темные цвета автоматически прибавляют к реальному возрасту несколько лет. Кроме того, на контрасте с ними дадут о себе знать морщинки вокруг глаз. Наконец, эксперты советуют обратить внимание на желобок над верхней губой - у молодых девушек он выделяется сильнее, а с возрастом разглаживается. Сколько вам лет? Ответьте на несколько простых вопросов, а мы попробуем угадать.

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