Тест: какому возрасту соответствуют ваши знания со школьной скамьи?

Школьная программа одна, а вот отношение к ее предметам очень разное. Кто-то считает на уроках ворон и думает лишь о том, когда прозвенит звонок, а кто-то с удовольствием слушает учителя и впитывает новые знания. По словам ученых из Американской ассоциации психологии, любопытство можно считать одним из трех столпов успешного получения образования, наряду с интеллектом и трудолюбием. В быту это качество считается не самым лучшим, некоторые родители не любят, когда дети задают массу вопросов или суют свой нос во все дела. Однако, по словам исследователей, любознательность необходимо поощрять, ведь именно она во многом влияет на будущее ребенка. Американские ученые также отметили, что учителям также не стоит игнорировать дополнительные вопросы учеников во время занятия или после него, поскольку они стимулируют умственную деятельность и интерес к новым знаниям, а также напрямую влияют на успеваемость. К такому выводу эксперты пришли на основе многолетних наблюдений.

Насколько хорошо вы помните школьную программу? На уровне какого класса ваши знания? Проверьте, были ли вы прилежным и любознательным учеником, ответив на вопросы нашего теста.