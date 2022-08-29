Тест: какому мужчине вы понравитесь?

Не только женщины постоянно гуглят результаты исследований на тему “какие дамы привлекают кавалеров” в надежде обнаружить, что полностью подходят под описание идеальной возлюбленной. Мужчины тоже интересуются аналогичными опросами, чтобы понять, как завоевать сердце понравившейся красотки. Исследователи выяснили, что барышни предпочитают мужчин с симметричными чертами лица, со здоровой кожей, кроме того, весьма притягательными им кажутся шрамы, которые, как известно, придают брутальности, а также растительность на лице - усы, борода, на худой конец, бакенбарды (хотя ладно, последнее, конечно, спорно). Что касается внутренних качеств, то женщины хотели бы видеть рядом с собой парня с отличным чувством юмора, внимательного, склонного к эмпатии. Кроме того, многим дамам кажется притягательной любовь мужчины к братьям нашим меньшим - это говорит о том, что такой человек заботлив и внимателен. Также большинство респонденток предсказуемо выбрали мужчин со спортивным телосложением.

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