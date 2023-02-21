Тест: какого пола на самом деле ваш мозг?

Согласно результатам научных исследований, во время диалога у среднестатического мужчины задействовано приблезительно шесть областей мозга, в то время как у женщины - целых шестнадцать. Любопытно, что при этом представители сильного пола концентрируются в первую очередь на словах собеседника, а дамы тщательнее обдумывают детали, для нее важны выражение лица человека, его интонации, поведение и т.д. Мужской и женский типы мышления - вовсе не миф, но при этом важно осознавать, что они не всегда соответствуют полу. Дело в том, что барышням может быть в большей степени свойственен мужской тип мышления, и наоборот. Мнение, что мужчинами управляет преимущественно рацио, а женщинами - эмоции, не более чем широко распространенные и укоренившиеся в сознании гендерные стереотипы. Исследователи убеждены, что чисто мужское или женское мышление - большая редкость, как правило, у каждого человека есть в наличии черты того и другого типа. Кроме того, они могут меняться в зависимости от окружающего социума, работу, увлечений и т.д.

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