Тест: какого цвета ваша аура?

Не так давно среди голливудских знаменитостей появилась новая мода - фотографировать свое энергетическое поле. Что это вообще такое? Это жизненная энергия, которая окружает физическое тело человека, словно кокон. По словам экспертов, не существует двух одинаковых биополей, они уникальны, как и отпечатки пальцев. При этом, чтобы узнать, каким энергетическим полем наделен человек, совсем не обязательно обладать экстрасенсорными способностями. Определить, в каком состоянии оно находится, можно с помощью наблюдений. Сильным биоэнергетическим полем наделены люди смелые, решительные, амбициозные. Они с уверенностью идут к поставленным целям, везение сопутствует им повсюду. Люди со слабым биополем постоянно ноют, твердят, какая плохая у них жизнь, завидуют окружающим. Кстати, эксперты убеждены, что биополе оказывает значительное воздействие на здоровье человека. Сильный иммунитет, отсутствие хронических заболеваний, хорошая физическая форма также говорят о мощном энергетическом поле. Кроме того, оно накладывает свой отпечаток на карьеру и личную жизнь. Хотите узнать, какого цвета ваша аура? Ответьте на вопросы нашего теста.

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