Тест: какого цвета ваша аура?

Цвет во все века играл важную роль в культурах и верованиях разных народов. В Древней Индии, например, во время магических риталов самыми часто используемыми были черный, белый и красный цвета - считалось, что каждый из них связан с тем или иным божеством, демоном и родом их занятий. Белый цвет ассоциировался с богиней любви и красоты, одетой в наряд такого оттенка. Демоны, как нетрудно догадаться, были окрашены в черный, а бог мертвых Яма носил ярко-алый плащ. В эти же оттенки были окрашены гуны - нити существования мира. Белая гуна саттва была ответственна за чистоту, красная, раджас, за активное начало, черная (или, в некоторых источниках, темно-синяя) тамас - за начало пассивное. Но больше всего внимания цвету было уделено в учении об ауре. Согласно ему, вокруг головы и тела человека существует незримое для глаза простого смертного энергетическое поле того или иного оттенка - он зависит от характера обладателя, его физического и ментального состояния. Увидеть ее могли лишь маги и колдуны, обладающие сверхъестественными способностями.

Хотите узнать, какого цвета ваша аура? Какая она - яркая или приглушенная? Пройдите тест - и получите ответ.