Тест: какое животное в вас скрывается?

Человек с давних пор жил бок о бок с домашними питомцами. Неудивительно, что со временем люди начали замечать - мы и наши четвероногие любимцы чем-то неуловимо похожи. Ученые не могли пройти мимо такого любопытного феномена и решили выяснить, что становится его причиной. Исследователи из Университета Калифорнии (Сан-Диего, США) сделали фото сорока пяти собак и их хозяев. Двадцать пять псов, принимающих участие в эксперименте, были породистыми, двадцать - простыми дворняжками. После ученые перемешали снимки и продемонстрировали их студентам психологического факультета Университета. Добровольцы рассмотрели фотографии и распределили хозяев и питомцев по парам, причем в шестнадцати случаях результаты оказались точными - собака действительно принадлежала данному владельцу. Как оказалось, при составлении пар студенты ориентировались именно на внешнее сходство между людьми и животными. Поэтому исследователи пришли к выводу - довольно часто мы бессознательно выбираем себе тех любимцев, которые в чем-то похожи на нас.

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