Тест: какое животное лучше всего описывает ваш внутренний мир?

В далеком прошлом люди верили, что у каждого человека есть свой дух, охраняющий от бед и служащий проводником на жизненном пути. Его называли тотемом, невидимым талисманом, который оказывает влияние на судьбу и характер своего подопечного. Существует много способов узнать, кто именно из представителей мира фауны является вашим тотемом - например, по имени. Для этого необходимо написать на листочке свое имя в виде цифр. Поскольку в русском алфавите содержатся 33 буквы, необходимо выбрать соответствующие буквам имени номера. Если какие-то из них являются двузначными, сложить их между собой, как и получившуюся комбинацию цифр. Число в ответе подскажет, какое животное считается вашим покровителем. Например, единица - число заботливого Слона, двойка - сильного и ловкого Тигра, тройке соответствует мудрый Ягуар и т.д. Разумеется, методик вычисления своего тотемного животного очень много, это лишь одна из них. Существуют и другие, более сложные и времязатратные. Хотите легко и быстро узнать, какой зверь лучше всего отражает ваш внутренний мир, ваше “Я”? Тогда скорее ответьте на вопросы нашего нового теста.

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