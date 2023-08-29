Тест: какое вы море?

Море всегда привлекало человека своей красотой, таинственностью, неизведанными глубинами. Несмотря на то, что сегодня на карте мира отмечены все существующие моря, иногда воды подкидывают ученым что-нибудь новенькое. Так, например, на протяжении долгого времени исследователи охотились за загадочным явлением, получившим название “молочное море”. В дневниках мореплавателей прошлого можно найти подробные описания этого феномена. Ночью вода внезапно начинала сиять, но запечатлеть происходящее с помощью фото или видео до поры до времени было невозможно. “Молочное море” - явление крайне редкое, никогда нельзя угадать, когда и где оно возникнет в следующий раз. Наконец, на спутниковых снимках, сделанных в 2019 году, удалось поймать “молочное море”. Произошло это неподалеку от индонезийского острова Ява. По словам ученых, феномен возник благодаря биолюминесцентным бактериям, которые взаимодействуют друг с другом. Любопытно, что когда члены экипажа, ставшие свидетелем красивейшего явления, пытались зачерпнуть светящуюся воду в какую-нибудь емкость, она сразу же темнела. Ученые продолжают исследовать “молочные моря” в надежде понять, как они возникают.

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