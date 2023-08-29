Тест: какое вы море?
Черное? Красное? Средиземное?
Море всегда привлекало человека своей красотой, таинственностью, неизведанными глубинами. Несмотря на то, что сегодня на карте мира отмечены все существующие моря, иногда воды подкидывают ученым что-нибудь новенькое. Так, например, на протяжении долгого времени исследователи охотились за загадочным явлением, получившим название “молочное море”. В дневниках мореплавателей прошлого можно найти подробные описания этого феномена. Ночью вода внезапно начинала сиять, но запечатлеть происходящее с помощью фото или видео до поры до времени было невозможно. “Молочное море” - явление крайне редкое, никогда нельзя угадать, когда и где оно возникнет в следующий раз. Наконец, на спутниковых снимках, сделанных в 2019 году, удалось поймать “молочное море”. Произошло это неподалеку от индонезийского острова Ява. По словам ученых, феномен возник благодаря биолюминесцентным бактериям, которые взаимодействуют друг с другом. Любопытно, что когда члены экипажа, ставшие свидетелем красивейшего явления, пытались зачерпнуть светящуюся воду в какую-нибудь емкость, она сразу же темнела. Ученые продолжают исследовать “молочные моря” в надежде понять, как они возникают.
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