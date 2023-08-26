Тест: какое вы атмосферное явление?

В далеком прошлом люди верили, что дождь, гроза, радуга и другие природные явления посланы на землю божествами. По мере того, как развивалась наука, прежние верования уходили в прошлое. Сегодня людям доподлинно известно, как возникает то или иное явление, а иногда удается даже открыть нечто новое. Например, несколько лет назад Европейское космическое общество объявило об обнаружении нового типа свечения в ночном небе. Явление представляло собой фиолетовую полосу, которую ученые пока еще не смогли точно классифицировать. Представители группы энтузиастов, открывших этот неизвестный науке феномен, назвала его “Стивом”. В дальнейшем исследователям удалось установить, что “Стив” на самом деле - явление не совсем уж новое и редкое, оно уже было замечено ранее, но еще никому не удавалось его сфотографировать. Как оказалось, это горячий поток, который протекает в верхних слоях атмосферы. На расстоянии 300 км от поверхности Земли его температура составляет целых три тысячи градуса Цельсия. Возможно, в будущем ученым удастся разузнать о “Стиве” немного больше и успешно его классифицировать.

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