Тест: какое время года вам идеально подходит?

“У природы нет плохой погоды”, - поется в известном советском шлягере, однако полюбить все времена года с сопутствующими им особенностями под силу далеко не каждому. Кому-то больше по душе бархатная и уютная осень, другие чувствуют себя лучше всего в дни оттепели. Интересно, что смена времен года наблюдается не только на Земле. Несколько лет назад ученые NASA совершили любопытное открытие - на Солнце также чередуются два цикла, продолжительность каждого из которых составляет два года. Кроме того, ранее науке уже было известно об 11-летнем цикле, и, когда пики этих двух событий накладываются друг на друга, на Солнце происходят особенно сильные возмущения. Смена солнечных циклов, похожих на земную смену сезонов, оказывает непосредственное влияние на нашу планету. Вспышки и корональные выбросы, которые случаются в период сильных возмущений, вредят электрической инфраструктуре, расположенной на Земле.

Смена времен года, в свою очередь, сказывается на нашем самочувствии и продуктивности. Какой из сезонов вам подойдет лучше всего - зима, весна, лето или осень? Узнайте, ответив на вопросы нашего теста.