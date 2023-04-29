Тест: какое время года вам больше всего подходит?

Каждое из четырех времен года по-своему прекрасно. Весенний расцвет природы, летнее буйство красок, осенняя приятная меланхолия и зимняя сказка - во всем этом есть своя неповторимая прелесть. Правда, как нетрудно заметить, некоторые времена года как будто бы наступают позднее календарного срока - например, весна очень часто приходит гораздо позже. Чем это обусловлено? Ученые говорят, что причиной неодинаковой продолжительности времен года являются особенности движения Земли по орбите на протяжении двенадцати месяцев. Дело в том, что ближе всего к Солнцу наша планета оказывается 2 января, в этот период времени она движется быстрее, поэтому в Северном полушарии зима и осень короче весны и лета. В Южном полушарии дела обстоят ровно наоборот. Кроме того, сезоны могут запаздывать из-за влияния атмосферы. Примерно с августа суточные потери тепла начинают превышать количество его поступления, поэтому температура снижается, что также оказывает воздействие на своевременное наступление времен года.

Какой из четырех сезонов вам больше всего по душе? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте.