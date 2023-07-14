Тест: какое у вас было бы волшебство в мультфильме "Холодное сердце"?

Мало кто догадывается о том, что история популярного мультфильма “Холодное сердце” уходит корнями еще в 1940-е годы. Именно тогда основатель студии Disney захотел начать работу над мультфильмом “Снежная королева” по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Однако проект так и не воплотился в жизнь в тот момент, зато к нему вернулись спустя много десятилетий, в нулевых. Изначально мультфильм должен был носить название “Анна и Снежная королева”, где первая героиня была похожа на Герду, а вторая была злодейкой. Но со временем от этой идеи отказались и решили сделать Анну и Эльзу сестрами. При этом Эльза на первоначальном этапе работы была неисправимой злодейкой: предполагалось, что она заморозит сердце Анны и разлучит ее с возлюбленным Хансом, все симпатии и сочувствие зрителей будет на стороне разлученной пары. Но после написания песни “Отпусти и забудь” создатели пересмотрели свое мнение об Эльзе. Мелодия и слова получились настолько пронзительными, что было решено превратить злодейку в несчастную девушку, страдающую от своего великого дара.

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