Тест: какое полушарие мозга является доминантным в вашем организме?

Почему у человека и большинства современных животных мозг разделен на две половины, ученым до сих пор точно неизвестно. Согласно предположениям, билатеральную, то есть двустороннюю симметрию мозга мы унаследовали от далекого общего предка, жившего около 600 миллионов лет назад. Исследователи считают, что именно в этот временной период первичный мозговой пузырь живого существа разделился на две половины. Сегодня ученые, кажется, изучили мозг со всех сторон, однако он снова и снова дает повод для любопытных исследователей. Например, несколько лет назад специалисты из Университета Брауна выявили, что когда люди спят на новом месте, одно полушарие их мозга остается активным. Участие в эксперименте приняли 35 добровольцев. Во время сна в непривычной обстановке их мозговую активность наблюдали при помощи специализированных приборов. Оказалось, что в первом цикле сна одно из полушарий, чаще всего левое, бодрствовало и реагировало на внешние раздражители, например, на лай собаки. “Ночное дежурство” - так остроумно назвали этот эффект ученые.

Какое из двух полушарий мозга доминирует у вас? Найдите ответ с помощью нашего теста.