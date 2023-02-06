Тест: какое первое впечатление вы производите на парней?

Все мы слышали о том, как важно произвести правильное первое впечатление, особенно на представителей противоположного пола. Кто-то делает ставку на внешний вид и тщательно готовится к встрече, подбирает наряд, делает прическу, кто-то же убежден, что поведение или интеллект расскажут о нас собеседнику гораздо больше. Американские ученые выяснили, как черты лица человека могут повлиять на первое впечатление о нем. Исследователи из Университета Нью-Йорка показали добровольцам около тысячи фотографий, на которых мужчины и женщины были запечатлены с разными выражениями лица. Как оказалось, в зависимости от того, какая эмоция была написана на лице, респонденты смогли разделить все фото на три группы. Как оказалось, люди с мужественными чертами лица производили на участников эксперимента впечатление властных, улыбающиеся - доступных, с нахмуренными бровями - недоступных и т.д. На основании этого эксперимента ученые сделали вывод, что на первое впечатление, которое мы производим на незнакомцев, влияют не только черты лица, но и их выражение.

Что думают о вас мужчины при первой встрече? Узнайте всю правду, ответив на вопросы теста.