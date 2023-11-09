Тест: какое мифическое существо станет вашим аватаром в виртуальном мире?

В современном мире слово «аватар» обозначает, как правило, картинку или иконку, установленную на странице интернет-пользователя. Она, как и имя или никнейм, являются важной частью репрезентации человека в мировой паутине. В более широком смысле слова аватар — это тот образ, с помощью которого человек взаимодействует в виртуальном пространстве. Сегодня аватары могут подарить новые возможности людям, в силу различных обстоятельств лишенным возможности общаться привычными способами. Так, например, группа ученых из Отделения неврологической хирургии университета в Сан-Франциско изобрела особую инновацию. Нейропротез с ИИ способен считывать сигналы с поверхности мозга человека и преобразовывать их в письменную и устную речь, а также моделировать выражение лица. Новую технологию успела опробовать пациентка с параличом, возникшим в результате инсульта. Для нее был создан аватар и голос, которые помогают ей общаться с окружающими. 48-летняя Энн Джонсон из Канады призналась, что благодаря этому аппарату снова смогла ощутить себя полноценным человеком.

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