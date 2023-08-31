Тест: какое кино подходит именно вам?

Кинематограф - это тот вид искусства, который развивался наиболее стремительно. Всего лишь за сто с небольшим лет он достиг таких высот, которые, наверное, и не снились его первопроходцам - братьям Люмьер. Сегодня поклонники кино могут выбрать какой угодно жанр, будь то приключения или драма. Иногда, наблюдая за сюжетными коллизиями на экране, зрители даже не догадываются, какую работу проделали сценаристы. А еще - что в некоторых случаях финал картины мог бы быть совершенно другим. Например, легендарная “Красотка” могла остаться без хэппи-энда. Премьера этого фильма состоялась тридцать три года назад - в марте 1990 года. Благодаря ей Ричард Гир окончательно закрепил за собой статус голливудского секс-символа, а Джулия Робертс проснулась знаменитой. В одном из интервью создатели “Красотки” признались, что первоначальная концовка была далека от сладкой романтики. Съемочная группа спорила день и ночь, прежде чем принять решение, как будет заканчиваться фильм. Планировалось, что Вивьен “сломается” под гнетом обрушившегося на нее счастья и скончается от передозировки наркотиков. К счастью, авторы все же сделали выбор в пользу хэппи-энда.

Ответьте на вопросы теста и узнайте, какой жанр кино вам подходит лучше всего.